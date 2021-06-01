На жену российского чиновника-миллиардера завели уголовное дело

В отношении жены российского чиновника-миллиардера Александра Шестуна, ранее осужденного на 15 лет колонии строгого режима за коррупцию, возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает ТАСС.

Его супруга Юлия Шестун заявила о том, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила дело по части 1 статьи 312 («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации») УК РФ на нее и ее отца.

Уточняется, что причиной стали автомобили, которыми владели подозреваемые — их изъяли летом 2019 года как имущество Шестуна.

25 декабря 2020 года бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии за коррупцию. При этом отмечалось, что он может получить дополнительный срок за оскорбление конвоя и судьи во время оглашения приговора.

Как установило следствие, чиновник в период с 2003 по 2018 годы создал через доверенных лиц 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Он также выдавал им бюджетные кредиты. В результате он стал обладателем имущества на миллиарды рублей. Суд конфисковал у него активы на 11 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры.