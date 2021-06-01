Россиянам стали приписывать фальшивые долги за ЖКУ

За первый квартал 2021 года долги россиян за коммунальные услуги выросли на 20 процентов. Счета не оплатили 3,2 миллиона граждан, а в прошлом году за аналогичный период — 2,6 миллиона человек. Эксперты связывают увеличившийся показатель с пандемией коронавируса, а также с «недобросовестными» управляющими компаниями (УК), пишут «Известия».

Исполнительный директор «ЖКХ-контроль» Светлана Разворотнева заявила, что во время пандемии «платежная дисциплина» россиян ухудшилась. Этой ситуацией воспользовались УК, которые стали напоминать жильцам не только о действительных задолженностях, но и о несуществующих.

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Вместе с актуальными квитанциями на оплату услуг россиянам присылали вымышленные документы. Разворотнева подчеркнула, что гражданам предъявляли долги за 2006-2008 годы. «Под удар попали даже те, кто исправно платит по счетам и хранит платежки по десять лет», — подчеркнула она.

Эксперт объяснила, что УК напоминали даже о тех долгах, по которым уже приняли судебные решения. Согласно законодательству, неуплаты до 500 тысяч рублей суд рассматривает в порядке приказного производства, не вызывая ответчика. Именно поэтому многие россияне даже не были информированы о том, что на них подали в суд.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин добавил, что в отсутствие должника суд может выписать соответствующий приказ. Документ моментально приобретает силу исполнительного производства и переходит к приставам, которые, в свою очередь, списывают средства с карты. Чтобы не допустить подобных ситуаций, Крохин порекомендовал гражданам отслеживать личную историю на сайте мирового суда.

Во время пандемии коронавируса правительство России постановило не начислять пеню за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг. Россиянам также не прекращали предоставлять услуги при неполной оплате.