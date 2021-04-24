В России обозначили предел роста тарифов на коммунальные услуги

Минэкономразвития России обозначило предел роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В среднем по стране показатель не превысит четырех процентов. Об этом стало известно из сценарных условий, опубликованных на сайте министерства.

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Показатель относится к росту тарифов на услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. По данным министерства, значение соответствует целевой инфляции. Что касается газоснабжения, то рост тарифов в этой сфере достигнет не более трех процентов в год, что соответствует ранее принятым параметрам.

Однако в некоторых муниципальных образованиях размер индексации может превысить определенные параметры. В случае с водоснабжением рост тарифов будет связан с «реализацией мероприятий, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», введением нормативов потребления ЖКУ или переходом на альтернативную котельную.

В феврале 2021 года эксперты в сфере коммунальных услуг назвали условие для роста тарифов на электроэнергию. Они предположили, что увеличение может произойти, если власти решат отрегулировать показатели, «исходя из политических соображений». В качестве другого условия специалисты отметили инфляцию.