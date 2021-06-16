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В МИД передан список находящихся под стражей в России американцах

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подготовила список из 17 граждан США, содержащихся в российской уголовно-исполнительной системе, и передала его в МИД России. Об этом «Интерфаксу» сообщила член Общественного совета при ФСИН Ева Меркачева.

По ее словам, девять американцев отбывают наказание в колониях, восемь находятся в СИЗО. У большей половины из них имеется двойное гражданство. Она предположила, что список подготовлен для возможного обмена заключенными Россией и США.

Этот вопрос может быть поднят на встрече глав двух государств, проходящей 16 июня в Женеве.

14 июня Президент России Владимир Путин выразил готовность обсудить тему обмена заключенными с американским лидером, отметив необходимость обсудить заключение соответствующего двустороннего соглашения.

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