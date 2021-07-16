Духовник МакSим рассказал о тяжелом состоянии певицы

Игумен Лука рассказал о состоянии певицы МакSим и призвал «усерднее молиться» за ее здоровье

Духовник певицы МакSим Игумен Лука рассказал о том, что состояние певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова) все еще остается «очень тяжелым». Он призвал молиться о выздоровлении артистки, сообщает НТВ.

Игумен подчеркнул, что на данный момент он не может сообщить утешительные или радостные данные о состоянии певицы. «Очень тяжелая ситуация по-прежнему, и остается только усерднее молиться, остается надеяться на чудо», — отметил он.

Ранее представительница МакSим Яна Богушевская опровергла слухи об ухудшении состояния певицы. На вопрос о реальном состоянии артистки ее представительница ответила: «пока так же, без изменений».

МакSим госпитализировали 16 июня. Через три дня исполнительницу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Некоторые СМИ сообщали, что игумен Лука соборовал и причастил МакSим во время ее нахождения в коме, отметив, что она «осознавала происходящее». Позже Богушевская опровергла эту информацию.