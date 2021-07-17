Представительница МакSим прокомментировала сообщения об отказе легкого у певицы

Представительница МакSим Богушевская ответила на сообщения об отказе легкого у певицы

Представительница певицы МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) Яна Богушевская прокомментировала сообщения Telegram-канала Mash об отказе легкого у артистки. Об этом сообщает РБК.

По словам PR-менеджера певицы, данная информация является врачебной тайной. При этом она отметила, что состояние здоровья МакSим остается тяжелым.

«На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое», — сказала Богушевская.

Ранее представительница МакSим опровергла слухи об ухудшении состояния исполнительницы. На вопрос о реальном состоянии артистки она ответила: «Пока так же, без изменений».

МакSим госпитализировали 16 июня. Через три дня артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).