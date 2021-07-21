Представитель МакSим объяснила появление слухов о состоянии певицы

PR-менеджер певицы Марины Абросимовой, также известной как МакSим, Яна Богушевская объяснила появление слухов и домыслов о состоянии здоровья артистки. Ее слова передает РИА Новости.

По словам представителя певицы, врачи больницы, в которой находится звезда, могут общаться с журналистами, однако она исключает, что это могут быть лечащие врачи МакSим. «У нас нет оснований не доверять врачам. С телефоном в реанимацию вообще нельзя заходить, да и если Марину кто-то сфотографирует, этого человека элементарно вычислят. Мы имеем дело с профессиональными врачами, которым даже в голову не придёт этим заниматься», — уточнила Богушевская.

«Я каждый день читаю разные версии болезни Марины и могу сказать, что в основном это даже не сливы из больницы, а выдумки желтой прессы», — подчеркнула Богушевская. Она добавила, что изменений в состоянии здоровья певицы нет, МакSим также находится в коме.

Ранее директор Абросимовой Маргарита Соколова отказалась сравнивать ситуацию певицы с болезнью российской артистки Юлии Началовой, которая скончалась в 2019 году. «Вы тоже, наверно, не хотели бы, чтобы вашу жизнь выставляли на всеобщее обозрение», — ответила Соколова одной из подписчиц МакSим.

