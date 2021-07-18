Культура
 
Последние новости
В Совфеде оценили заявление СБУ о вызове Шойгу на следственные действия
ОКР призвал запретить рекламу мельдония на федеральном ТВ
Российские военные хирурги провели уникальную операцию на сердце
Адвокат предрек сбившей троих детей в Москве россиянке до 15 лет лишения свободы
Российские регионы получат более трех миллиардов на строительство дорог
В мире договорились добывать больше нефти
Израильские ученые создали лекарство от COVID-19 на основе стволовых клеток
По центру Москвы разгуливал мужчина в маске и с муляжом АК-47 
Скабеева пошутила о вызове Шойгу украинскими силовиками
Новости партнеров
Прослушать новость

Директор МакSим отказалась сравнивать ситуацию певицы с болезнью Началовой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Директор МакSим отказалась сравнивать ситуацию певицы с болезнью Юлии Началовой

Директор певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Маргарита Соколова отказалась сравнивать ситуацию артистки с болезнью певицы Юлии Началовой, которая скончалась в 2019 году. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

В комментариях под постом Соколовой, посвященном спекуляциям вокруг состояния МакSим, некоторые пользователи отметили, что сложившаяся ситуация напоминает произошедшее с Началовой: тогда представители певицы долгое время опровергали появлявшуюся в СМИ информацию о тяжелой болезни артистки. «Потом говорили: "Ну, в коме, состояние стабильное" и так далее, а в итоге там все было правда, что писала пресса», — заявила одна из юзеров.

В ответ менеджер певицы призвала не сравнивать эти ситуации и отметила, что все имеют право на «личное пространство». «Вы тоже, наверно, не хотели бы, чтобы вашу жизнь выставляли на всеобщее обозрение», — предположила Соколова.

Ранее Соколова резко ответила на появившиеся ранее сообщения об отказе легкого у артистки. Менеджер подчеркнула, что у нее опять разрывается телефон и «бомбят в директ», однако такую информацию по закону запрещено выдавать без согласия родственников. По ее словам, артистка находится под наблюдением, ей оказывают всю необходимую помощь.

Певицу МакSим госпитализировали 16 июня. Через три дня МакSим ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года. Певице было 38 лет. Лечащий врач артистки Василий Шуров позднее рассказал, что певица до последнего отказывалась от ампутации ноги с гангреной. Когда врачи все же провели операцию, было поздно — начался сепсис.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Менеджер МакSим оправдалась за устроенный перед болезнью певицы концерт
Менеджер МакSим резко ответила на сообщения об отказе легкого у певицы
Менеджер МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
Другие материалы рубрики
Культура00:0229 июня

«У меня суки, деньги, тачки»

Почему вся Россия говорит о Моргенштерне и в чем секрет его успеха
11:03 5 июля

Концертный директор МакSим рассказала об улучшении состояния певицы

14:0813 июля

Украинская рэперша отказалась сотрудничать с музыкантами из России

13:3113 июля

Гаркалин вспомнил историю о ползающем на коленях Меньшове

Культура00:0927 июня

«Муж оказался плейбоем и гомосексуалом»

История американки, которая дружила с Пикассо и устроила революцию в искусстве
12:0713 июля

Врачи не смогли вывести Петра Мамонова из состояния медикаментозного сна

11:1213 июля

Звезда фильма «Борат» подал в суд на производителей каннабиса

10:1213 июля

Стало известно о состоянии госпитализированной с коронавирусом Ирины Алферовой

Культура00:0125 июня

«Я до безумия зла»

Почему Бритни Спирс попала под опеку отца-тирана и как миллионы фанатов призывают ее освободить?
04:2213 июля

Адвокат раскрыл причину суда бывшей солистки «Ленинграда» со Шнуровым

02:5413 июля

Вдова Грачевского обвинила первую жену режиссера в желании забрать наследство

20:3612 июля

Джеки Чан заявил о желании вступить в Коммунистическую партию Китая

Россия
«Пора начинать адаптироваться»
Когда закончится жара в Москве и почему Россия страдает от погодных аномалий?
Ножи, кулаки и разбитые машины.
 
Коронный укол.
Как проходит в столице прививочная кампания
Как Борис Ельцин смешил народ и стал первым мем-президентом России?
 
Все материалы
Мир
Число жертв протестов в ЮАР превысило 200
«Они сразу обвинили Россию»
После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
Власти Афганистана обвинили Пакистан в поддержке операций талибов
«Будто бомбу сбросили»
Десятки человек погибли, сотни пропали без вести. Что происходит в Германии после наводнения века?
Страны АТЭС договорились обменяться технологиями производства вакцин от COVID-19
Войска, погромы и американский след:
кто разжигает новую революцию на Кубе?
Стало известно о 75 убитых и более тысячи арестованных в Мьянме детей
Все материалы
Бывший СССР
В Таджикистане прошел военный парад на границе с Афганистаном
Бойцы «Талибана» уже у границ Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
Что творится в республиках и чем это грозит России?
Украина отказалась от смягчения языковых законов
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Украину предупредили о сильных пожарах и наводнениях из-за жары
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Украинские моряки попали в смертельную ловушку на судне у берегов Африки
Все материалы
Экономика
Названы последствия борьбы России со сладкими напитками
Экспорт «Газпрома» приблизился к историческому рекорду
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Офисы Сбера в Москва-Сити получили сертификат по стандарту BREEAM
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Для клиентов ВТБ повышена безопасность подачи заявлений на выплаты на школьников
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
Все материалы
Силовые структуры
Полина БанниковаНесвободное падение.
Москвичка погибла, выпав из окна. Как родители пытаются доказать, что их дочь не самоубийца?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Утопил людей — отвечай!»
Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухоМозг из машины.
Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко высказался о плохих отношениях с братом
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Федор Емельяненко прокомментировал поиск следующего соперника
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Партнерский материал
«Быки» из Краснодара облачились в новую форму
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
Макгрегор вышел на бой с Порье с травмой
Все материалы
Культура
Iron Maiden вернулись спустя шесть лет с новым синглом и клипом от Pixar
«А чего я так боюсь смерти?»
Умер Петр Мамонов — музыкант, актер, главный юродивый современной русской культуры
В театре Ленсовета рассказали о самочувствии Михаила Боярского
Кролик дарит стиль.
Как баскетбол, Багз Банни и BLM сотворили самый веселый блокбастер лета
Менеджер МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
Всех вылечат.
«Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова показали в Каннах. Что с ними не так?
Кинопродюсера задержали по обвинению в прикрытии международной сети проституции
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев отреагировал на подарки от украинского журналиста Гордона
Световое оборудование чуть не убило репортера в прямом эфире
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
Песков оценил эффект от объявления журналистов иноагентами
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
Минобороны России прокомментировало кибератаку на свой сайт
Российский квантовый центр официально открыл офис в инновационном центре «Сколково».«Это мощный инструмент развития»
Где в России создают прорывные разработки и новые технологии
Все материалы
Ценности
Фанаты обругали Бузову за фото в оголяющем грудь топе
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Популярная модель сравнила «умение стареть» российских и европейских женщин
Министр стиля.
Терезу Мэй ненавидели за вульгарные наряды и неуклюжие выходки. Как ей удалось стать премьером Британии?
Работающая строителем модель рассказала о тяжелом детстве в российском интернате
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Возлюбленные с тату во все тело оголились на пляже и подверглись травле
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Самую старую в мире бутылку виски продали на аукционе за 10 миллионов рублей
Чудо в перьях.
История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
104-килограммовый мужчина похудел на 31 килограмм и раскрыл секрет успеха
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Из-за ошибки в документах женщину семь лет отказывались считать живой
Легендарные старцы жили больше 150 лет.
В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Диетолог рассказала способ есть на ночь и не толстеть
Все материалы
У Haval Jolion появится новый двигатель
Видео: самый дорогой подержанный автомобиль России
Самый мощный Maybach в истории продают за 1 млн евро
Новый Geely Atlas Pro обзавелся «автоматом» и подешевел
Десять китайских автомобилей, которые любят в России
Рейтинг самых продаваемых моделей первой половины 2021 года
Renault объяснила, почему у 150-сильных Arkana и Kaptur не будет «механики»
Hyundai Elantra N и ещё 6 «горячих» четырехдверок
С какими моделями может сравниться по динамике новинка из Кореи
Дрэг-гонку кроссоверов Audi Q7 V12 TDI и e-tron показали на видео
Все материалы
Среда обитания
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Курмыши, молсушка и бракоша:
как и для кого по всей России придумывают удивительные новые слова?
Маршрут построен.
Места, ради которых стоит отправиться в автомобильное путешествие по России
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
Жители Ханты-Мансийска собрали 50 мешков мусора на берегу Иртыша
В Торжке выберут обладательницу самой красивой косы
Археологи нашли древние каменные стелы в Туве
Фильм якутского режиссера будет впервые показан на международном кинофестивале
Все материалы