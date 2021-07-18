Директор МакSим отказалась сравнивать ситуацию певицы с болезнью Началовой

Директор певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Маргарита Соколова отказалась сравнивать ситуацию артистки с болезнью певицы Юлии Началовой, которая скончалась в 2019 году. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

В комментариях под постом Соколовой, посвященном спекуляциям вокруг состояния МакSим, некоторые пользователи отметили, что сложившаяся ситуация напоминает произошедшее с Началовой: тогда представители певицы долгое время опровергали появлявшуюся в СМИ информацию о тяжелой болезни артистки. «Потом говорили: "Ну, в коме, состояние стабильное" и так далее, а в итоге там все было правда, что писала пресса», — заявила одна из юзеров.

В ответ менеджер певицы призвала не сравнивать эти ситуации и отметила, что все имеют право на «личное пространство». «Вы тоже, наверно, не хотели бы, чтобы вашу жизнь выставляли на всеобщее обозрение», — предположила Соколова.

Ранее Соколова резко ответила на появившиеся ранее сообщения об отказе легкого у артистки. Менеджер подчеркнула, что у нее опять разрывается телефон и «бомбят в директ», однако такую информацию по закону запрещено выдавать без согласия родственников. По ее словам, артистка находится под наблюдением, ей оказывают всю необходимую помощь.

Певицу МакSим госпитализировали 16 июня. Через три дня МакSим ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года. Певице было 38 лет. Лечащий врач артистки Василий Шуров позднее рассказал, что певица до последнего отказывалась от ампутации ноги с гангреной. Когда врачи все же провели операцию, было поздно — начался сепсис.