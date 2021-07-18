Менеджер МакSим оправдалась за устроенный перед болезнью певицы концерт

Менеджер российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Маргарита Соколова оправдалась за устроенный перед болезнью исполнительницы концерт в Казани. Соответствующий комментарий она оставила на своей странице в социальной сети Instagram.

Один из пользователей написал в комментарии к посту Соколовой, что ее обвиняют в допуске МакSим к работе в Казани. Менеджер певицы ответила на это, что та сама приняла решение выступить, поскольку, если бы она отменила концерт, многие из поклонников «подняли бы такую бучу». Также она отметила, что певица не хотела подводить зрителей, которые ее «ждали с нетерпением и хотели увидеть и встретиться».

По словам Соколовой, о том, что у Марины поднялась температура, она узнала от нее уже после выступления, когда певица призналась, что «не хотела жаловаться». После этого исполнительнице поменяли авиабилет на ближайшее время вылета, хотя она и планировала задержаться в Казани на два дня.

Ранее Соколова резко ответила на появившиеся ранее сообщения об отказе легкого у артистки. Менеджер подчеркнула, что у нее опять разрывается телефон и «бомбят в директ», однако такую информацию по закону запрещено выдавать без согласия родственников. По ее словам, артистка находится под наблюдением, ей оказывается вся необходимая помощь.

Певицу МакSим госпитализировали 16 июня. Через три дня МакSим ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.