МакSим пришла в сознание и пошла на поправку

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) пришла в сознание и пошла на поправку. Об этом заявила директор артистки Маргарита Соколова агентству городских новостей «Москва» во вторник, 3 августа.

«В сознании и идет на поправку», — заявила Соколова.

В комментарии Telegram-каналу Life Shot Соколова добавила, что МакSим «чувствует себя намного лучше»: «Она в полном сознании находится сейчас. В полном сознании человек может делать все».

Ранее 3 августа пиар-менеджер артистки Яна Богушевская заявила, что состояние певицы «стабильно тяжелое», «хотя есть улучшения».

26 июля сообщалось, что МакSим пришла в сознание и оказалась в состоянии дышать. Ее перевели на аппарат вспомогательной вентиляции легких. Впервые о госпитализации певицы стало известно 16 июля. В социальных сетях МакSим рассказывала, что еще 11 июня почувствовала недомогание. Ей сделали несколько тестов на наличие коронавируса, но все они дали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния МакSим ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.