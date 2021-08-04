Представитель МакSим рассказала об осознании певицей пребывания в коме

Представитель певицы МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) Маргарита Соколова рассказала о состоянии артистки. Об этом сообщает издание «СтарХит».

По словам Соколовой, МакSим только начинает осознавать тот факт, что она пробыла в коме столь длительное время. Представитель артистки также отметила, что у певицы появились силы и она уже может самостоятельно сидеть, свесив ноги с кровати. В то же время ходить МакSим пока не разрешают врачи, подчеркнула она.

«Марина боец, не ноет, не жалуется», — сказала Соколова.

Ранее 3 августа стало известно, что звезда пошла на поправку. «Она в полном сознании находится сейчас. В полном сознании человек может делать все», — заявила ее представитель.

16 июня сообщалось, что МакSим госпитализировали. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они были отрицательными. Из-за ухудшения состояния МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

