МакSим опубликовала пост впервые после выхода из комы

Российская поп-певица МакSим опубликовала пост в Instagram впервые после выхода из искусственной комы.

«Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит», — написала исполнительница.

Она также выразила благодарность врачам 52-й больницы, которые спасли ее жизнь. Она рассказала, что медики спросили ее, сколько дней она пролежала в коме, на что МакSим ответила, что прошло два дня. Артистка не могла поверить, что провела без сознания более месяца.

Певица призналась, что по-прежнему чувствует слабость и сильные головокружения. Она понадеялась, что скоро окажется дома в окружении своей семьи.

Ранее ее представительница Маргарита Соколова сообщила, что вечером 9 августа МакSим переведут в обычную палату. Певице пока нельзя петь и летать на самолете. При этом, по словам Соколовой, врачи назвали случай выздоровления артистки редким и уникальным.

