Врач расшифровала результаты анализов МакSим после выхода из комы

Врач-терапевт Людмила Лапа расшифровала результаты анализов крови певицы МакSим после выхода из комы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам медика, пока организм ослаблен, артистке предстоит долгое восстановление. Активность коронавируса уходит, в крови появились антитела иммуноглобулина G — они в достаточном количестве, а это значит, что защита сформирована.

«Сатурация немного низковата (96%), нужно, чтобы она была 99%, то есть легкие еще до конца не восстановились. После ковида требуется реабилитация», — сказала специалист. Тромбозы, по мнению врача, артистке не грозят.

Ранее МакSим пришла в себя и опубликовала пост впервые после выхода из комы. «Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит», — написала исполнительница.

Певицу госпитализировали 16 июня. В соцсетях она рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они были отрицательными. Из-за ухудшения состояния МакSим ввели в искусственную кому.