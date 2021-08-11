MaкSим показала первое фото из больницы после выхода из комы

Поп-звезда MaкSим разместила снимок с одним из врачей, помогавшим ей бороться с недугом

Российская поп-певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) опубликовала первое фото из больничной палаты, где она лечилась больше месяца. Снимок она разместила в формате сторис в своем Instagram-аккаунте.

На фото, показанном в соцсети, запечатлен один из врачей, помогавший бороться 38-летней артистке с недугом. Сотрудник медучреждения предстал в разрисованном защитном костюме, с одной стороны которого изображена девочка, а с другой написаны слова из хита МакSим «Здесь и сейчас».

«Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света, возятся с каждым, как с родным!» — подписала снимок исполнительница.

МакSим госпитализировали 16 июня. Еще 11 июня в соцсетях она сообщала, что почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они показали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния здоровья поп-звезду ввели в искусственную кому.

В понедельник, 9 августа, артистка впервые опубликовала пост в Instagram после выхода из искусственной комы. МакSим поблагодарила своих поклонников за поддержку.