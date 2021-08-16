Представительница МакSим раскрыла подробности реабилитации певицы

Представительница МакSим Маргарита Соколова раскрыла подробности реабилитации российской поп-певицы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам менеджера, специалисты будут приезжать к звезде домой для оказания помощи. «Она находится дома, реабилитируется дома. Никуда не выезжает», — заявила Соколова. Она добавила, что 23 августа исполнительнице будут снимать швы после нахождения в реанимации.

Представительница артистки опровергла информацию, опубликованную Mash в Telegram-канале. Журналисты утверждали, что певицу положат на реабилитацию в Подмосковье, где она пробудет почти месяц.

МакSим госпитализировали 16 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 11 июня в соцсетях она сообщала, что почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они показали отрицательный результат. Из-за ухудшения состояния здоровья поп-звезду ввели в искусственную кому.

3 августа представительница МакSим сообщила, что певица в сознании и идет на поправку. Десять дней спустя МакSим выписали из больницы.