Появилось видео выписки МакSим из больницы

В сети появилась видеозапись выписки российской поп-певицы МакSим (настоящее имя — Марина Амбросимова) из больницы. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как исполнительницу перевозят в инвалидном кресле из медучреждения до частного автомобиля. Женщину сопровождали врачи в защитных костюмах и неизвестный мужчина. Внешность МакSим была скрыта за черным раскрытым зонтом.

Ранее сообщалось, что МакSим выпишут из больницы в пятницу, 13 августа. По словам представителя 38-летней артистки, она продолжит лечение на дому.

Марину Амбросимову госпитализировали 16 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за ухудшения состояния здоровья поп-звезду ввели в искусственную кому, в которой она находилась несколько недель. 3 августа представитель МакSим заявила, что певица пришла в сознание и идет на поправку.

