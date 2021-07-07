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В Роспотребнадзоре дали рекомендации заболевшим после первой вакцины от COVID-19

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Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Человеку, который заразился коронавирусом после первого компонента вакцины от COVID-19, не нужно вводить второй, однако ему следует ревакцинироваться через полгода. Такие рекомендации дал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его слова передает ТАСС.

Горелов отметил, что если после первого компонента вакцины пациент заболел ОРВИ, то необходимо через две-три недели после выздоровления ввести второй компонент. По его словам, разрыв между введением частей прививки может достигать до шести недель.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов назвал подходящую вакцину для тех, кто уже переболел коронавирусом, но хочет привиться.

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