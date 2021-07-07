Ученые подтвердили безопасность и эффективность «Спутника V»

Научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность.

Так, автор материала напомнил, что российский препарат — это вакцина на основе аденовируса, то есть она использует сконструированный аденовирус в качестве механизма доставки генетического кода белка шипа SARS-CoV-2 в клетки человека. При этом в отличие от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, «Спутник V» использует разные аденовирусы.

Как пояснил исследователь биотехнологии из Сколково Дмитрий Кулиш, у двух аденовирусов есть разные методы введения своего генетического материала в клетку-хозяина, и это повысит вероятность успешной доставки вирусного генетического материала.

Согласно апрельскому пресс-релизу Института Гамалеи, данные о 3,8 миллиона россиян, вакцинированных двумя дозами, также указывают на эффективность в 97,6 процента.

По данным Минздрава ОАЭ, который приводит данные о 81 тысяче жителей, получивших обе дозы вакцины, эффективность российского препарата составила 97,8 процента в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100 процентов в предотвращении тяжелых заболеваний.

В Министерстве здравоохранения Аргентины сообщили, что одна доза «Спутник Лайт» снижает симптоматические инфекции на 78,6 процента, а количество госпитализаций — на 87,6 процента. Данные основаны на исследовании 40,4 тысячи вакцинированных и 146,2 тысячи невакцинированных граждан в возрасте от 60 до 79 лет.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что исследования не выявили новые побочные эффекты от применения «Спутника V». По его словам, российский препарат показал «блестящие результаты» не только на родине, но и за рубежом.