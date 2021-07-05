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РФПИ рассказал о блестящих результатах «Спутника V»

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Исследования не выявили новые побочные эффекты от применения «Спутника V». Об этом гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в эфире телеканала «Россия 24», передает «Комсомольская правда».

По его словам, российский препарат показал «блестящие результаты» не только на родине, но и за рубежом. Дмитриев отметил, что эффективность «Спутника V» сейчас изучается во многих странах мира и в большинстве из них безопасность вакцины подтверждена «на миллионах людей».

Ранее в Москве начались клинические испытания «Спутника V» на подростках. Необходимое количество добровольцев уже набрано — к испытаниям принимают участие 100 человек от 12 до 17 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что первым компонентом «Спутника V» привились около трех миллионов жителей столицы. Однако, по его словам, уровень госпитализации все еще находится на «очень высокой отметке».

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Исследования не выявили новых побочных эффектов от применения «Спутника V» Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4353662/
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