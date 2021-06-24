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В Аргентине подтвердили безопасность «Спутника V»

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Фото: Reuters

Исследование, проведенное в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, подтвердило высокий уровень безопасности российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

«Не было зарегистрировано ни одной смерти, связанной с вакциной "Спутник V". Согласно исследованию Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, у вакцины "Спутник V" наблюдается профиль с низким количеством серьезных реакций и хорошим уровнем безопасности», — приводит агентство заявление ведомства.

Указывается, что в ходе аргентинской кампании по вакцинации ввели 2,8 миллиона доз российской вакцины, 1,3 миллиона китайского препарата Sinopharm и около 900 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Тяжелых реакций в расчете на миллион доз проявилось 0,7, 0,8 и 3,2 соответственно.

Ранее в июне сообщалось, что в Аргентине начали производство «Спутника V». Российский препарат будет выпускаться в стране под названием «Спутник VIDA».

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