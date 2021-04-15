Президент Аргентины объяснил легкое течение коронавируса «Спутником V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес, заболевший коронавирусом, объяснил легкое течение заболевания тем, что он привился российской вакциной «Спутник V». Об этом он заявил во время обращения к гражданам страны, передает РИА Новости.

«Я смог хорошо перенести (заболевание) благодаря вакцине, что я получил», — заявил он.

Ранее команда медиков главы государства рассказала, что болезнь президента Аргентины проходила бессимптомно и в легкой форме. «У него нет симптомов, его здоровье находится в пределах нормы. Клиническая картина развивается в легкой форме», — отметили врачи. После заражения Фернандесу также позвонил президент России Владимир Путин, чтобы поинтересоваться о его здоровье.

Альберто Фернандес стал вторым президентом, который использовал российскую вакцину. Первым препаратом «Спутник V» воспользовался лидер Гвинеи Альфа Конде. Президент России Владимир Путин прошел вакцинацию 23 марта, 14 апреля он сделал вторую прививку от коронавируса.