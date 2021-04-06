Врачи рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом президента Аргентины

Болезнь президента Аргентины Альберто Фернандеса, который заразился коронавирусной инфекцией, проходит бессимптомно и в легкой форме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на команду медиков главы государства.

«У него нет симптомов, его здоровье находится в пределах нормы. Клиническая картина развивается в легкой форме», — рассказали врачи. Фернандес продолжает находиться на карантине под наблюдением медиков.

Ранее президент России Владимир Путин позвонил аргентинскому лидеру, чтобы узнать о его здоровье. Фернандес поблагодарил российского коллегу и отметил, что у него легкое течение инфекции благодаря положительному эффекту вакцины «Спутник V», которой ранее привился президент Аргентины. Фернандес стал вторым президентом, который использовал российскую вакцину. Первым препаратом воспользовался лидер Гвинеи Альфа Конде.