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Российский посол в Аргентине привился от коронавируса «Спутником V»

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Дмитрий Феоктистов
Дмитрий Феоктистов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

«Самочувствие нормальное. Побочные эффекты не наблюдаются», — рассказали в посольств о состоянии Феоктистова.

В посольстве подчеркнули, что препарат был получен от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и не относится к партиям, предназначенным для Аргентины.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавируса, ранее запланированную на воскресенье, 11 апреля. Использовать планировалось вакцину британско-шведской фирмы AstraZeneca.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

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