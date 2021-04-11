Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавируса, ранее запланированную на воскресенье, 11 апреля. Об этом сообщает таблоид Bild.

Причиной этого стало заседание руководства «Христианско-демократического союза», правящей в ФРГ партии, на котором должна была присутствовать канцлер.

По данным издания, прививку Меркель должны были делать в медицинском центре, организованном на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф. Использовать планировалось вакцину британско-шведской фирмы AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что глава немецкого правительства отказалась вакцинироваться от коронавируса в особом порядке без очереди.

30 марта в Германии зафиксировали более 30 случаев тромбоза в мозгу у привившихся вакциной от коронавируса Vaxzevria (компании AstraZeneca). Из них девять человек скончались.