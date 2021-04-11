Мир
 
Последние новости
Российским водителям пригрозили новыми штрафами
«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Израиль устроил кибератаку на ядерный объект Ирана
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ
В НАСА объяснили «радугу» на Марсе
В Египте понадеялись на Россию в решении кризиса вокруг плотины «Возрождение»
Аварию на ядерном объекте в Иране сочли следствием теракта
Бывший представитель НАТО в России назвал удобный момент для «возвращения» Крыма
Журналисты нашли подтверждение версии крушения MH17 под Донецком
Новости партнеров
Прослушать новость

Меркель отменила запись на прививку от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавируса, ранее запланированную на воскресенье, 11 апреля. Об этом сообщает таблоид Bild.

Причиной этого стало заседание руководства «Христианско-демократического союза», правящей в ФРГ партии, на котором должна была присутствовать канцлер.

По данным издания, прививку Меркель должны были делать в медицинском центре, организованном на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф. Использовать планировалось вакцину британско-шведской фирмы AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что глава немецкого правительства отказалась вакцинироваться от коронавируса в особом порядке без очереди.

30 марта в Германии зафиксировали более 30 случаев тромбоза в мозгу у привившихся вакциной от коронавируса Vaxzevria (компании AstraZeneca). Из них девять человек скончались.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Merkels Impftermin offenbar verschoben
Вакцинированные жители Германии получат привилегии при путешествиях и шопинге
Меркель посоветовали купить «Спутник V» напрямую у России
Меркель отказалась вакцинироваться от коронавируса вне очереди