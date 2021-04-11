Комиссар оценил сроки поставок «Спутника V» в Европу

Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации оценил сроки поставок российского препарата «Спутник V» в Европу. Его слова передает Der Spiegel.

Он отметил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) изучит прививку, однако одобрение препарата в Европе не приравнивается к возможности производить его в нужных количествах. Бретон заявил, что на наращивание мощностей уйдет несколько месяцев.

«Для нашей цели — привить по возможности всех европейцев летом — "Спутник V" придет попросту слишком поздно», — подытожил еврокомиссар.

В конце марта Бретон заявил, что если препарат пройдет апробацию в ближайшие недели или месяцы и будет найден способ производить его в Европе, то потребуется 10-14 месяцев для выпуска первой партии доз.