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Российский посол привился американской вакциной от коронавируса

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов привился от коронавируса вакциной американской компании Moderna. Он рассказал об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Антонов сказал, что получил первую дозу вакцины неделю назад.

«Неделю тому назад я сделал вакцину Moderna. И через четыре недели я сделаю второй укол», — сказал он. Дипломат добавил, что Россия не политизирует вопрос вакцин. «Если в стране есть хорошая вакцина, возможность сохранить свое здоровье — надо этим пользоваться. И разделительные линии в этой области наносят ущерб безопасности граждан той или иной страны», — заключил российский посол.

Ранее в феврале Антонов заявлял, что Россия прорабатывает вопрос о вакцинации российских граждан, находящихся в США, вакциной «Спутник V». Он добавил, что в мировом сообществе признают эффективность российской вакцины.

К настоящему времени в мире существует несколько вакцин против COVID-19. Так, в России помимо «Спутник V» зарегистрированы еще «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра Чумакова. 18 января в стране началась вакцинация препаратом «Спутник V». В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, американские власти разрешили вакцину компании Moderna.

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