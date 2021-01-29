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Советник Байдена предрек сложные отношения с Россией

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Джейк Салливан
Джейк Салливан
Фото: Demetrius Freeman / The Washington Post via Getty Images

Отношения новой администрации США с Россией будут сложными и потребуют немало усилий со стороны Вашингтона. Таким прогнозом поделился советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан в ходе мероприятия Американского института мира. Трансляция велась на официальном YouTube-канале организации.

По его словам, новый президент США Джо Байден выбрал хладнокровный, твердый и практичный подход в отношениях с Москвой. «Это будет непросто и потребует усилий, потому что Россия представляет угрозу во множестве аспектов», — предрек Салливан.

26 января состоялся телефонный разговор Байдена и его российского коллеги Владимира Путина. В ходе беседы Путин отметил, что нормализация отношений между Россией и Соединенными Штатами отвечала бы интересам обеих стран.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва надеется на новую главу в отношениях с Вашингтоном в связи с приходом Джо Байдена на пост президента. По словам посла, у российской стороны есть конкретная программа развития отношений с Соединенными Штатами.

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