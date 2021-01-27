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В США призвали агрессивно отвечать на действия России

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Кандидат на место постоянного представителя США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о необходимости «найти способ работать» с Россией в Совете Безопасности ООН по вопросам, где у стран есть общие интересы. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, действия России в отношении США были «агрессивными и враждебными». «И мы действительно должны отвечать агрессивно на их действия. (...) Я буду ждать работы с ними по вопросам, таким как, например, ситуация с Ираном», — сказала Томас-Гринфилд.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва надеется на новую главу в отношениях с Вашингтоном в связи с приходом Джо Байдена на пост американского президента. По словам посла, у российской стороны есть конкретная программа развития отношений с Соединенными Штатами.

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