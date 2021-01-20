Россия резко сократила вложения в госдолг США

Россия в ноябре 2020 года резко сократила вложения в госдолг США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина.

Россия снизила вложения в гособлигации более чем на 19 процентов — до 4,968 миллиарда долларов. Краткосрочные облигации, которые держит Россия, оценивается в 3,4 миллиарда долларов. Долгосрочные — в 1,568 миллиарда долларов. За месяц до этого, в октябре, российская сторона наращивала вложения в американские ценные бумаги.

Материалы по теме Падение титана Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец? Не верой единой Доллар захватил мир и стал главной валютой планеты. 200 лет назад его ни во что не ставили

Россия не входит в число крупнейших держателей госдолга США. Она начала резко сокращать вложения в американские государственные облигации в 2018 году. Прежде они составляли 96 миллиардов долларов. Больше всего американских гособлигаций сосредоточено в руках Японии (1,26 триллиона долларов), Китая (1,063 триллиона) и Великобритании (420,3 миллиарда).

Американские власти ожидают, что госдолг США вырастет с 98 процентов ВВП в 2020 году до 195 процентов в 2050-м. Еще в январе прошлого года в бюджетном управлении Конгресса ожидали, что показатель не превысит 180 процентов. Причиной пересмотра прогноза стал экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. Эксперты полагают, что уже в 2021 году госдолг на фоне роста дефицита бюджета выйдет за пределы 100 процентов.