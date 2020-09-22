США приготовились к росту госдолга в два раза

К 2050 году государственный долг США вырастет в два раза — с 98 процентов ВВП в 2020 году до 195 процентов. Об этом сказано в докладе бюджетного управления Конгресса, передает РИА Новости.

В январе прогноз оставался на уровне 180 процентов, однако экономический кризис, связанный пандемией коронавируса, и проводимая денежно-кредитная политика заставили ухудшить прогнозы.

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Эксперты призвали подготовиться к тому, что уже в 2021 году госдолг на фоне роста дефицита бюджета выйдет за пределы 100 процентов, а в 2022-м доберется до 107 процентов, что станет самым высоким показателем в истории страны.

В документе отмечается, что скорость роста госдолга представляет серьезную угрозу для страны. Она повышает риск увеличения ставок по кредитам, что, в свою очередь, затормозит развитие экономики, увеличит возможность кризиса и обеспокоит инвесторов. В Бюджетном управлении уверены, что даже после завершения пандемии дефицит бюджета будет только расти. Если ситуацию не изменить, к 2050 году он постепенно достигнет 13 процентов ВВП.

Ранее главный экономист старейшего немецкого банка Berenberg Хольгер Шмидинг отметил, что более низкие бюджетные траты, которые позволяет себе Европа, могут привести к стратегической победе региона. Скорость роста государственных заимствований Вашингтона вполне в состоянии оттолкнуть инвесторов из-за увеличения рисков, и тогда следующими по качеству станут европейские бумаги.