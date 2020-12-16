Россия увеличила вложения в госдолг США

Россия в октябре увеличила объем вложений в американские ценные бумаги с 5,96 миллиарда долларов (в сентябре) до 6,1 миллиарда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 2,6 миллиарда долларов, на краткосрочные — 3,5 миллиарда. Крупнейшим держателем госбумаг США в октябре осталась Япония (1,26 триллиона долларов). Второе место с показателем в 1,05 триллиона долларов занимает Китай.

Россия увеличивает вложения в госдолг США с сентября 2019 года, исключением стал только декабрь прошлого года. Ранее эксперты призвали готовиться к тому, что уже в 2021 году госдолг США на фоне роста дефицита бюджета выйдет за пределы 100 процентов, а в 2022-м доберется до 107 процентов.

Быстрый рост госдолга представляет серьезную угрозу для страны, уверены аналитики. Это повышает риск увеличения ставок по кредитам, что может затормозить развитие экономики.