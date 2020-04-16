В феврале Россия резко ускорила скупку госдолга США — за месяц вложения в государственные ценные бумаги выросли на 19 процентов до 12,58 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина США.

В январе вложения России выросли на 5,4 процента. На данный момент на краткосрочные облигации из общей суммы приходится 8,277 миллиарда долларов, а на долгосрочные — 4,309 миллиарда.

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Россия увеличивает вложения в госдолг США с сентября 2019 года. Исключением стал только декабрь, когда были проданы бумаги на 1,5 миллиарда долларов, но покупки в первые два месяца текущего года полностью компенсировали эту продажу.

Максимум российских вложений приходится на 2010 год, тогда Москва держала в американских госбумагах 170 миллиардов долларов. С апреля 2018 года под угрозой санкций началось резкое сокращение вложений, и с того момента Россия перестала входить в тридцатку главных держателей госдолга. На данный момент первой идет Япония (1,268 триллиона долларов), следом Китай (1,092 триллиона) и Великобритания (403,2 миллиарда). Все они также увеличили вложения в марте.

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