В январе 2020 года Россия вернулась к вложениям в госдолг США. Как свидетельствуют данные американского министерства финансов, за месяц объем вырос с 9,74 миллиарда в декабре 2019 года до 10,51 миллиарда, то есть на 5,4 процента.

Из них 6,702 миллиарда долларов пришлись на краткосрочные бумаги, остальное — на долгосрочные. Россия наращивала вложения с сентября по ноябрь 2019 года включительно, затем в декабре продала часть долга.

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Лидером среди держателей госдолга США остается Япония — у нее 1,211 триллиона долларов. Вторым идет Китай с 1,078 триллиона, третьей — Великобритания с 372,708 миллиарда долларов. Все они нарастили вложения.

Россия начала резко снижать вложения в госдолг США с апреля 2018 года. Тогда за два месяца они сократились в шесть с половиной раз. С того момента Москва не входит в тридцатку главных держателей американских госбумаг. Максимум приходился на 2010 год, когда их суммарный объем достигал 170 миллиардов долларов.

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