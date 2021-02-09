Москва собралась вакцинировать «Спутником V» российских граждан в США

Россия прорабатывает вопрос о вакцинации российских граждан, находящихся в США, вакциной «Спутник V». Об этом заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Я думаю, что у нас есть хорошие перспективы [того, чтобы] уже в ближайшее время увидеть вакцину здесь, по крайней мере, в первую очередь, это и не секрет, мы хотели бы провакцинировать российских граждан», — подчеркнул дипломат.

По его словам, в настоящее время существуют технические проблемы, в частности, с логистикой и доставкой, однако они должны решиться в скором будущем.

Антонов добавил, что в мировом сообществе признают эффективность российской вакцины. «Если раньше они кривились, (...) то сегодня они цокают языком, говорят: "Как здорово, что у вас есть такая вакцина". И спрашивают: "Собираетесь ли вы прививаться (...), когда эта вакцина появится в Соединенных Штатах Америки?» — заключил российский посол.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.