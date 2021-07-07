Россиянам объяснили отсутствие антител после прививки от коронавируса

Врач общей практики Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Александр Доленко объяснил агентству «Прайм», почему у некоторых россиян после прививки от коронавируса отсутствуют антитела.

По словам специалиста, на данный момент вообще нет такого понятия, как мало или недостаточно антител. «Нигде в мире не установлены специфические границы, которые обозначали бы, какое количество антител достаточно для предотвращения заболевания, а какое нет», — пояснил он.

При этом врач допустил, что в организме человека могут не выработаться антитела. Он отметил, что это связано с индивидуальными особенностями организма и иммунной системы в определенный момент. По мнению медика, в основном, хотя это и происходит достаточно редко, в такой ситуации могут оказаться граждане старшего возраста.

Доленко призвал не думать, что эффект от прививки ограничивается лишь формированием антител. Однако если все же есть необходимость узнать результаты вакцинации, то лучше сделать тест через 21 день после второй прививки или позже, советует врач.

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов назвал подходящую вакцину от коронавируса для тех, кто уже переболел COVID-19. По мнению Чепурнова, переболевшим COVID-19 стоит отдавать предпочтение однофазной вакцине — например, «Спутник Лайт». Такой препарат обеспечит у перенесших болезнь высокий подъем антител и других маркеров иммунитета.