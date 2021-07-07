Названа подходящая вакцина для переболевших COVID-19

Начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов назвал подходящую вакцину от коронавируса для тех, кто уже переболел COVID-19 и хочет привиться, сообщает URA.RU.

По мнению Чепурнова, переболевшим COVID-19 стоит отдавать предпочтение однофазной вакцине — например, «Спутник Лайт». Такой препарат обеспечит у перенесших болезнь высокий подъем антител и других маркеров иммунитета.

Если рассматривать двухфазную вакцину, то после получения второго компонента у переболевших коронавируса не будет заметного эффекта. «... Иммунная система итак нормально загружена. Она ничего добавить уже не сможет», — объяснил вирусолог.

Ученый подчеркнул, что необходимость вакцинации одним компонентом препарата для уже перенесших COVID-19 заявляли эксперты из разных стран.

«Исследовательскими коллективами из разных стран было отмечено, что однократная вакцинация, хоть препаратом Moderna, хоть Pfizer, хоть „Спутником“ после перенесенного коронавируса дает более сильный иммунитет, чем не переболевшим дает двукратная вакцинация», — заключил он.

Ранее сообщалось, что первые дозы «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, препарат будут применять в основном для того, чтобы прививать переболевших коронавирусной инфекцией, а также тех, кто ранее уже получил вакцину.