В Роспотребнадзоре назвали сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России сформируется в сентябре-октябре. Так считает заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает ТАСС.

«Вы знаете, если нам не удастся к сентябрю, то я не теряю надежды, что в октябре мы это совершим. Потому что в настоящий момент дефицита вакцинных препаратов нет», — заявил он.

По словам Горелова, Россия — единственная страна, где гражданам предлагают три разные вакцины. Он считает, что только вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье граждан.

Эпидемиолог привел в пример Исландию, где сейчас привиты 90 процентов населения. В этой стране уже три недели не регистрируются новые случаи заболевания COVID-19. Там также отменены все ограничительные меры и ношение масок.

Ранее первый российский регион ввел паспорта коллективного иммунитета к коронавирусу. В Карелии работодатели, у которых после 1 января 2021 года привиты или переболели коронавирусом 60 и более процентов работников, могут направить заявку в Минэкономразвития региона на оформление паспорта коллективного иммунитета.