В Роспотребнадзоре назвали сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет у 60 процентов населения России сформируется к осени, так как вакцины производятся в достаточном количестве. Такие сроки назвал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передают «Известия».

«Производства вакцин достаточно. Мы можем [обеспечить] все потребности для того, чтобы совершить этот рывок», — сказал Горелов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в России является несоблюдение мер безопасности и масочного режима. Он подчеркнул, что эти меры должны соблюдаться до формирования коллективного иммунитета.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».