Россияне с ВИЧ пожаловались на отказы в вакцинации

Россияне, больные ВИЧ, пожаловались министру здравоохранения Михаилу Мурашко, что им отказывают в вакцинации от COVID-19. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо фонда «Спид.Центр».

«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции фонд помощи людям, живущим с ВИЧ, "Спид.Центр" регистрирует случаи дискриминации людей с ВИЧ при вакцинации», — говорится в обращении.

Авторы письма отмечают, что на некоторых сайтах медицинских учреждений можно встретить информацию о том, что ВИЧ является противопоказанием к вакцинации. Предлагается, чтобы Минздрав направил разъяснения в больницы и поликлиники, а также пункты вакцинации о недопустимости отказа в прививке людям с положительным ВИЧ-статусом.

По информации фонда, только в июне из 700 пациентов с таким статусом — 30 отказано в вакцинации. Активистка движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина рассказала, что такие случаи встречаются.

«Был случай, когда человеку не стали делать прививку, а попросили принести разрешение от врача-инфекциониста. Пациенту пришлось уйти, нужно ехать к инфекционисту, а это потеря времени», — сказала она.

Ранее сообщалось, что несмотря на рост случаев заболеваемости коронавирусом в России, некоторые люди заблуждаются или сомневаются в том, есть ли у них противопоказания к вакцинации. Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что даже при хронических заболеваниях, вакцинироваться можно. Вакцину следует вводить в период, когда нет обострения, а специалист с учетом имеющихся болезней подберет подходящий препарат из доступных.