Оценено заявление Кузнецовой о преждевременном обсуждении вакцинации детей

Вирусологи не согласились с заявлением Анны Кузнецовой о том, что обсуждение вакцинации подростков от COVID-19 является преждевременным. В интервью «Ленте.ру» они рассказали, почему необходимо привить детям иммунитет к коронавирусу, и когда ждать решения по этому вопросу.

Кузнецова заявила журналистам, что обсуждение вакцинации подростков от COVID-19 является преждевременным, поскольку на данный момент нет информации о полных клинических исследованиях и нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков. Для вакцинации необходимо провести полноценные исследования, на что получил разрешение Центр имени Гамалеи, отметила Кузнецова.

«Речь идет о здоровье наших детей, и мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно», — уточнила она.

Омбудсмен добавила, что прививку от COVID-19 детям и подросткам после ее регистрации стоит делать только с согласия родителей.

Вирусологи поспорили с тем, что обсуждать вакцинацию подростков преждевременно

Профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн, комментируя заявление Кузнецовой, отметил, что обсуждать сложные вопросы «можно и нормально». Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я вам скажу, что обсуждать какие-то сложные вопросы никогда не преждевременно. В любом случае их следует обсуждать. Другой вопрос — от обсуждения переходить к действию. Конечно, сначала должны быть проведены клинические испытания на подростках, которые покажут, что никаких серьезных последствий нет, а затем можно приступать к вакцинации», — отметил вирусолог.

По его словам, такие исследования не потребуют долгих наблюдений. Альтштейн подчеркнул: вопрос о том, нужно вакцинировать подростков или нет, будет решен, «как только клинические исследования будут проведены и как только их обсудят».

«Вакцинация подростков — это мера профилактическая. В том смысле что это не столько защита подростков, сколько защита остального общества от подростков. Эта категория жителей, которые распространяют инфекцию. Сами по себе они болеют не сильно, и в общем большой угрозы для их жизни нет. Но они, с одной стороны, распространяют инфекцию, а с другой — подростки они только пока, потом они станут взрослыми. Хорошо было бы уже сейчас знакомить их с этим вирусом, потому что потом он может представлять для них угрозу», — резюмировал ученый.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский согласился с коллегой. В первую очередь, комментируя слова Кузнецовой, ученый отметил, что обсуждать можно любую тему. «Наверное, Анна Кузнецова имела в виду, что начинать вакцинацию подростков нельзя без полноценных клинических испытаний. С этим можно согласиться», — подчеркнул он.

На вопрос о том, есть ли смысл в вакцинации подростков, Аграновский отметил однозначно — «да».

«Штаммы с повышенной заразностью ("дельта" и другие) поражают детей. В некоторых странах проведены клинические испытания, подобраны оптимальные дозы вакцины для подростков и начата вакцинация. Можно пойти по этому пути с соблюдением всех предосторожностей. Истерики в интернете и так хватает, а дети — особо чувствительная тема», — рассудил Аграновский.