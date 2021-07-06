Педиатр объяснил необходимость прививать подростков от коронавируса

Главный педиатр Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов в эфире телеканала «Россия 24» объяснил необходимость прививать подростков от коронавируса. По его словам, в этом возрасте несовершеннолетние социально активны, а заболевание проходит у них так же тяжело, как у взрослых. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что первый ребенок поступил в больницу 5 марта 2020 года и с этого времени несовершеннолетние продолжают попадать в медицинские учреждения с диагнозом COVID-19. Особенно коварно, по его словам, ведет себя индийский штамм, болезнь протекает «по взрослому типу».

Османов добавил, что подростки социально активны, поэтому вакцинация необходима и для того, чтобы защитить окружающих. «Конечно, в этой ситуации, особенно в преддверии начала учебного года, мы считаем, как педиатры, необходимо их защитить, и не только для сохранения их здоровья, но чтобы они не были также источником инфекции для своих близких и знакомых», — заключил он.

Ранее главный педиатр столицы рассказал, что в Москве первые одиннадцать детей, участвующие в исследованиях вакцины от COVID-19 «Спутник V», получили первый компонент препарата. Специалисты не зафиксировали у них ни местные осложнения, ни общие побочные реакции. Врач пояснил, что перед вакцинацией дети прошли отбор, в рамках которого обследовали их состояние здоровья, а также изучили их медицинские документы.

