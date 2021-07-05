Врач назвал четыре основных симптома заражения индийским штаммом коронавируса

При заражении индийским штаммом COVID-19 у заболевших чаще всего появляются сильные головные боли, высокая температура, а также насморк и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Четыре основных симптома «дельта»-варианта коронавируса назвал руководитель лаборатории биологии Института вирусологии имени Ивановского, доктор биологических наук Александр Бутейко в разговоре с Ura.ru.

«У пациентов чаще всего наблюдаются сильные головные боли, вначале отмечается высокая температура, насморк, которого практически не было во время предыдущих вспышек пандемии, нарушения в области желудочно-кишечного тракта», — сказал Бутейко.

Материалы по теме «Человек неконтролируемо сгорает» Новый штамм коронавируса все чаще поражает молодежь. К чему готовиться россиянам? «Ситуация очень тяжелая» Коронавирус мутирует. Почему для россиян вакцинация — единственный способ спасения?

По его словам, «дельта»-вариант наиболее опасен из-за его контагиозности (способность вируса передаваться от человека человеку — прим. «Ленты.ру») — один человек может заразить больше людей, чем раньше. Кроме того, доктор биологических наук добавил, что у индийского штамма коронавируса уменьшился инкубационный период. Если у уханьского штамма он длился от трех до 14 дней, то у «дельта»-варианта — два-четыре дня.

Бутейко подчеркнул, что говорить о повышенной летальности индийского штамма COVID-19 пока рано. Он уверен, что высокая смертность от «дельта»-варианта коронавирусной инфекции в Индии связана с отсутствием медицинского обслуживания. В России подобных исследований еще не было.

В ВОЗ оценили смертность от индийского штамма коронавируса. По словам представителя организации в России Мелиты Вуйнович, ВОЗ не имеет данные об увеличении смертности от нового штамма COVID-19. Он добавила, что «дельта»-вариант обнаружен в 90 странах, включая Россию.