Подросток привился вакциной Pfizer и потерял возможность заниматься спортом

Привившийся вакциной Pfizer 17-летний подросток пожаловался на боли в сердце, обследование подтвердило ухудшение состояния здоровья. Об этом отец юноши Фабио Берлиньери (Fabio Berlingieri) рассказал в эфире передачи «Fox & Friends».

Мужчина пояснил, что его сын интересуется спортом и сделал прививку ради того, чтобы без опасений ходить в школу и играть в футбол. Однако через неделю после прививки он пожаловался, что каждый удар сердца причиняет ему боль.

Отец семейства поехал с ребенком к врачу, подозревая, что недомогание возникло в результате занятий спортом. В клинике подростка осмотрел кардиолог, он также сделал ЭКГ и УЗИ сердца. На следующий день выяснилось, что у молодого спортсмена действительно проблемы с сердцем: медики посоветовали срочно отвезти его в отделение неотложной помощи. «Уровень тропонина зашкаливал», — рассказал Берлиньери.

По его словам, его сына на несколько дней забрали в медучреждение. Из-за этого юноша пропустил выпускной. Теперь он не может играть в футбол и заниматься серфингом. «Он должен быть очень осторожным и не подвергать себя нагрузке, чтобы его сердечный ритм не учащался, так как это повышает возникновения сердечного приступа», — добавил Берлиньери.

Медицинский сотрудник Fox News Николь Сапфье раскритиковала произошедшее и обвинила Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и The New York Times в безответственном освещении проявления побочных эффектов вакцин у подростков. «Они тщательно выбирают то, как будут представлены данные, демонстрируя подход "все или ничего". Они утверждают, что либо все подростки привьются, либо у них будет COVID-19», — заявила она, призвав принимать к сведению потенциально возможные побочные эффекты прививок.

«У нас столько же данных, указывающих на то, что естественный иммунитет обладает таким же защитным эффектом, как и вакцины, но они продолжают гнуть свою линию и не признают этого», — добавила Сапфье.

Ранее сообщалось, что в США 13-летний подросток умер во сне через несколько дней после получения второй дозы вакцины против коронавируса Pfizer. «Он скончался посреди ночи дома», — сказала тетя мальчика Тэмми Бураджес (Tammy Burages). По ее словам, после получения второй дозы у ее племянника появились общие поствакцинальные симптомы, такие как усталость, жар и боль в животе, однако она отметила, что симптомы не были достаточно серьезными, чтобы вызывать беспокойство.