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Подросток привился вакциной Pfizer и умер во сне

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Джейкоб Клиник (Jacob Clynick), 13-летний подросток из Мичигана, США, умер во сне через несколько дней после получения второй дозы вакцины против коронавируса Pfizer. Об этом сообщает Newsweek.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в настоящее время расследует смерть подростка. Марта Шаран (Martha Sharan), специалист по связям с общественностью целевой группы CDC по вакцинации против COVID-19, написала, что CDC известно о 13-летнем мальчике из Мичигана, который умер после вакцинации против COVID-19. Дело в настоящее время расследуется, и пока расследование не будет завершено, устанавливать конкретную причину смерти преждевременно.

По данным издания, подросток получил вторую дозу вакцины 13 июня и умер во сне ночью 15 июня. «Он скончался посреди ночи дома», — сказала тетя мальчика Тэмми Бураджес (Tammy Burages). По ее словам, после получения второй дозы у ее племянника появились общие поствакцинальные симптомы, такие как усталость, жар и боль в животе, однако она отметила, что симптомы не были достаточно серьезными, чтобы вызывать беспокойство.

Похороны подростка состоялись через три дня после того, как консультативный комитет CDC сообщил о вероятной связи между вакцинами Pfizer и Moderna против COVID-19 и риском миокардита — воспаления сердца — у молодых людей. По данным СМИ, родителям Клиника сказали, что, согласно результатам предварительного вскрытия, его сердце увеличилось в размерах, когда он умер, но судмедэксперт округа Сагино не смог подтвердить эти утверждения.

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