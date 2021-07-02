Украинец умер через несколько часов после вакцинации Pfizer

В Винницкой области Украины 47-летний мужчина умер через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

Уточняется, что прививка украинцу была сделана мобильной бригадой в 13:45 по московскому времени. В 17:00 мужчина пожаловался на тошноту и потерю сознания. К нему вызвали медиков, которые в 18:02 констатировали смерть. При этом в течение первого часа после введения препарата никаких неблагоприятных реакций у мужчины не наблюдалось.

В Минздраве Украины подчеркнули, что состояние пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, удовлетворительное. В ведомстве выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в Иордании мужчина умер вскоре после вакцинации от коронавируса препаратом, который производит фармацевтическая компания AstraZeneca. Через десять минут после прививки он потерял сознание. Врачи пытались его реанимировать, прежде чем пациента на машине скорой помощи экстренно доставили в ближайшую больницу. В медицинском учреждении констатировали смерть мужчины.