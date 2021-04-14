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Пенсионер получил прививку от коронавируса и сразу умер

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Фото: Carlos Osorio / Reuters

Пенсионер в литовском Клайпеде умер в поликлинике сразу после того, как получил вторую дозу вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное радио.

Как сообщила главный врач поликлиники Лорета Венцкене, смерть 78-летнего мужчины не связана с вакцинацией, но она будет расследована более подробно. Она заявила, что мужчина получил вторую прививку и чувствовал себя достаточно хорошо, однако затем у него появилась слабость.

Венцкене подчеркнула, что не может представить себе причину смерти и намерена ждать расследования. «Ни тромбоэмболии, ни анафилактической реакции... Пациент, согласно амбулаторной карте, очень давно, несколько лет ходит к врачу, и заболеваний не зафиксировано», — сказала врач.

Ранее в апреле стало известно, что 71-летний пенсионер умер через несколько дней после прививки от коронавируса вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Рижанин Олег Зейгермахер получил первую дозу препарата AstraZeneca партии ABV5300 5 марта. Использование этой партии в начале марта приостановили несколько стран Евросоюза, в том числе и Латвия. После прививки у мужчины появились симптомы легкой простуды, 9 марта он умер от отека легких в результате двусторонней пневмонии.

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