В Латвии пенсионер умер через несколько дней после прививки от коронавируса

В Латвии 71-летний пенсионер умер через несколько дней после прививки от коронавируса вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал LTV7.

Инспекция здравоохранения Латвии начала расследование случившегося.

Рижанин Олег Зейгермахер получил первую дозу препарата AstraZeneca партии ABV5300 5 марта. Использование этой партии в начале марта приостановили несколько стран Евросоюза, в том числе и Латвия. После прививки у мужчины появились симптомы легкой простуды, 9 марта он умер от отека легких в результате двусторонней пневмонии.

«В принципе в этом и есть вопрос — с одной стороны, нам и врач из реанимации, и врач скорой помощи назвали вещь, связанную с тромбами. Мы в газетах читаем, что в Австрии, в Германии AstraZeneca вызывает тромбы», — рассказал телеканалу его сын Павел Зейгермахер.

Представитель Государственного агентства лекарств и Европейского агентства лекарственных средств в Латвии Зане Нейкена заявила, что в Латвии до сих пор нет ни одного случая тромбоза, который можно связать с вакцинацией. По ее словам, уже есть заключение, согласно которому вакцина AstraZeneca «не связана с образованием тромбов». «Не предусмотрено, что нужно делать тесты перед вакцинацией, также нет никакой информации о том, что вакцинация могла бы усилить инфекцию. После первой дозы можно заболеть, если человек уже был инфицирован и не знал об этом», — заключила она.

Всего в Латвии умерли шесть человек, получивших прививку от коронавируса, также известно о 735 случаях возникновения побочных эффектов после вакцинации.

30 марта вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом после обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. При этом создатели препарата настаивают на его безопасности. В компании подчеркнули, что изучение здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие повышенного риска возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.