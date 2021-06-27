Мужчина потерял сознание через 10 минут после прививки AstraZeneca и умер

В Иордании мужчина умер вскоре после вакцинации от коронавируса препаратом, который производит фармацевтическая компания AstraZeneca. Об этом сообщает иорданское государственное агентство Petra.

66-летний мужчина в воскресенье, 27 июня, пришел в центр вакцинации в кампус Иорданского университета (UJ), чтобы получить прививку против COVID-19. Медики вкололи ему вакцину и отправили его в зону отдыха. Через десять минут после прививки иорданец потерял сознание. Врачи пытались его реанимировать, прежде чем пациента на машине скорой помощи экстренно доставили в ближайшую больницу. В медицинском учреждении объявили мужчину мертвым.

Министр здравоохранения Иордании Фирас аль-Хавари сказал, что пациент получил первую прививку 4 апреля, а второй компонент ему сделали после 12-недельного периода ожидания. Глава ведомства подчеркнул, что у умершего не было побочных эффектов после первого укола.

По словам министра, потенциальные побочные эффекты вакцины AstraZeneca, включая образование тромбов, обычно проявляются не сразу после прививки, а по крайней мере через пять дней по прошествии вакцинации.

Аль-Хавари также добавил, что была назначена судебно-медицинская экспертиза для точного определения причины смерти мужчины.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина, страдавший от мучительных головных болей из-за вакцинации против COVID-19 препаратом AstraZeneca, умер после того, как хирургам пришлось удалить «массивный кусок его черепа». Перед госпитализацией 48-летний британец, который всегда отличался «чрезвычайным здоровьем», испытывал мучительные головные боли и перенес два припадка, схожих с инсультом.