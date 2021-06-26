Мужчина лишился части черепа и скончался после вакцинации AstraZeneca

В Великобритании мужчина, страдавший от мучительных головных болей после вакцинации против COVID-19, умер после того, что хирургам пришлось удалить часть его черепа. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.

Историю скоропалительной смерти мужчины рассказала изданию его невеста Викки Спит (Vikki Spit). По ее словам, 48-летний возлюбленный Зайон (Zion), который всегда отличался «чрезвычайным здоровьем», начал испытывать сильные головные спустя восемь дней после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Из-за этого осложнения мужчина не мог встать с постели, и поэтому Спит вызвала своему жениху скорую помощь.

Прибывший фельдшер предположил, что у Зайона приступы мигрени на фоне вакцинации. Однако спустя несколько дней состояние мужчины существенно ухудшилось, у него случился первый припадок, схожий, по словам девушки, с инсультом, а в машине скорой, срочно увозящей его в больницу, припадок повторился.

Врачам пришлось провести мужчине экстренную операцию. Нейрохирург, который руководил медицинским вмешательством, сообщил, что ему пришлось удалить «массивный кусок черепа» Зайона, потому что «давление на его мозг было огромным».

«Они (врачи — прим. "Ленты.ру") сказали, что никогда не видели ничего подобного. Они заявили, что он вряд ли очнется после операции, а если это произойдет, то он будет находиться в вегетативном состоянии. Врачи полагают, что все это вызвала вакцина AstraZeneca», — рассказала изданию Викки Спит.

Таблоид отмечает, что по факту смерти мужчины будет проведено расследование. Предварительно установлено, что он умер из-за необратимой черепно-мозговой травмы, вызванной кровоизлиянием из-за осложнений после вакцинации от COVID-19.

Викки завила, что полностью раздавлена потерей возлюбленного. Пара познакомилась в лондонском рок-клубе более трех десятилетий назад и обручилась в 2019 году. Зайон и Викки должны были пожениться в апреле 2021 года, но были вынуждены перенести мероприятие из-за ограничений на фоне коронавируса. Спит сказала, что они были неразлучны. За последние 20 лет до смерти Зайона пара провела всего одну ночь в разлуке.