Из жизни
 
Последние новости
В России предложили верифицировать авиапассажиров по сертификату о вакцинации
Пушков оценил успехи вакцинации в США словами «не хотят вечно жить под угрозой»
В США выдадут бездомным по 1250 долларов просто так
Байден усомнился в запрете ему причащаться в католических храмах США
Белый дом назвал ерундой данные о приостановке военной помощи Украине
Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию для ряда граждан
Пушков предсказал судьбу спектакля с Бузовой
В Великобритании рассказали о торговой катастрофе
В МИД прокомментировали заявления Меркель и Макрона цитатой из песни
Губернатор российского региона в третий раз привился от COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Умер лечившийся больше года от COVID-19 мужчина

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Toby Melville / Reuters

В Великобритании умер пациент, который дольше всех в стране лечился от COVID-19. Об этом пишет Sky News.

Джейсон Келк (Jason Kelk) провел в больнице 13 с половиной месяцев, большую часть — на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В начале текущей недели 49-летний мужчина принял решение, что больше так жить не может, отказался от лечения, переехал в хоспис, где скончался в пятницу, 18 июня.

Келк имел два сопутствующих заболевания — сахарный диабет и астма, из-за коронавируса его почки серьезно пострадали. Дышать мужчина мог только с помощью аппаратов.

Ненадолго ему стало лучше в начале этого года. Он даже смог выходить ненадолго на улицу и общаться с семьей. Однако в мае ему стало хуже, и, хотя антибиотики начали помогать, Джейсон принял решение прекратить лечение.

В мае в Великобритании мужчина по имени Уильям Шекспир умер после прививки от коронавируса. Причиной его смерти стал инсульт после продолжительной болезни, не связанной с COVID-19. Он стал вторым человеком в стране, получившим прививку в начале массовой вакцинации. 8 декабря прошлого года ему вкололи Pfizer/BioNTech в медицинском центре при Университете Ковентри.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
COVID-19: UK's longest-known coronavirus patient Jason Kelk dies after withdrawing from treatment
Уильям Шекспир умер после прививки от коронавируса
У принцессы Кентской обнаружили тромбоз после прививки AstraZeneca
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0213 мая

Уплыл в никуда.

Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
08:5515 июня

«Вандализм» черного дятла в заповеднике попал на видео

06:5815 июня

Диетолог назвала способ есть вкусное и худеть

05:5415 июня

Россиянин ради денег сымитировал смерть своей матери

Из жизни00:01 9 мая

Безупречный воин.

Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
05:0515 июня

Мужчина сбросил 85 килограммов за полтора года и рассказал о своем похудении

02:0115 июня

Женщина привела в дом любовника и спасла брак

19:0214 июня

Женщина умерла от сердечного приступа в первую брачную ночь

Из жизни00:02 3 мая

«Здесь тигры по улицам ходят».

История россиянки, которая стала стюардессой, переехала в Катар и влюбилась в принца
12:0514 июня

Елизавета II назвала причины отказа от престола

08:5814 июня

Домашний цветок продали на аукционе за 19 тысяч долларов

07:1214 июня

Упавших в колодец кошек и собаку спасли через десять месяцев

Россия
«Мечтаю прорыдаться, но не могу»
Пять лет назад 14 детей погибли на Сямозере. Кого родители винят в трагедии?
«Творится какой-то кошмар»
Сильнейшее наводнение в Крыму глазами очевидцев из Ялты и Керчи
Собянин заявил о близости жестких ограничений в Москве.
Как будут действовать власти?
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
Все материалы
Мир
Владимир Путин«У нас нет привычки кого-то убивать»
Хакеры, преемник и обмен заключенными — главное из интервью Путина американскому ТВ
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Добрались до мышей.
Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
Все материалы
Бывший СССР
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
Все материалы
Экономика
Курс евро рухнул
Не сумевший выйти из-под санкций Дерипаска предсказал США дефолт
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
В России резко выросли цены на морковь и картофель
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Демограф рассказал о возможном риске повышения пенсионного возраста на пять лет
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Тренер сборной Финляндии отреагировал на поражение от России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Уэльс обыграл Турцию на чемпионате Европы
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
Путин отреагировал на победу сборной России над Финляндией
«Наследник» Пеле признался в симпатии к России
 
Черчесов прокомментировал победу над Финляндией
Все материалы
Культура
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Чистая психология.
Привороты, скринлайф и прикладная магия: «Света с того света» возвращается на ТНТ
Все материалы
Интернет и СМИ
Хазанов раскритиковал Павла Волю и назвал его выступление жалким зрелищем
В центре Москвы сломали палец блогеру в женском платье
Безумный «Макс».
Как под маской опасного международного хакера скрывалась 55-летняя россиянка из Ростова-на Дону?
Мясников предупредил об опасности популярного с советских времен лекарства
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Звезда PornHub похвалила Урганта и Дудя
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Обманутые женщины разоблачили общего возлюбленного и изысканно отомстили ему
Родившая десять детей за один раз женщина перестала выходить на связь
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Кот вернулся домой после собственной кремации
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Врач рассказал о правилах безопасного загара в жару
Все материалы
Популярные в России Skoda прибавили в цене более 100 тысяч рублей
Весь мир ждёт быстрое подорожание автомобилей
Эксперт предполагает резкий рост цен на автомобили в ближайшее время
Внешность новой Toyota Tundra раскрыли до премьеры
Cadillac XT4 против Range Rover Evoque
Самые маленькие из роскошных, самые роскошные из компактных
Стартовали продажи удлиненной Hyundai Creta
Гениальное сумасшествие: поразительные автомобили Rinspeed
Путешествуем по вселенной маэстро Франка Риндеркнехта
Сервисная кампания АвтоВАЗа затронет 32 тысячи Lada Largus и XRay
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы