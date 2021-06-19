Умер лечившийся больше года от COVID-19 мужчина

В Великобритании умер пациент, который дольше всех в стране лечился от COVID-19. Об этом пишет Sky News.

Джейсон Келк (Jason Kelk) провел в больнице 13 с половиной месяцев, большую часть — на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В начале текущей недели 49-летний мужчина принял решение, что больше так жить не может, отказался от лечения, переехал в хоспис, где скончался в пятницу, 18 июня.

Келк имел два сопутствующих заболевания — сахарный диабет и астма, из-за коронавируса его почки серьезно пострадали. Дышать мужчина мог только с помощью аппаратов.

Ненадолго ему стало лучше в начале этого года. Он даже смог выходить ненадолго на улицу и общаться с семьей. Однако в мае ему стало хуже, и, хотя антибиотики начали помогать, Джейсон принял решение прекратить лечение.

В мае в Великобритании мужчина по имени Уильям Шекспир умер после прививки от коронавируса. Причиной его смерти стал инсульт после продолжительной болезни, не связанной с COVID-19. Он стал вторым человеком в стране, получившим прививку в начале массовой вакцинации. 8 декабря прошлого года ему вкололи Pfizer/BioNTech в медицинском центре при Университете Ковентри.